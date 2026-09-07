Cinémômes, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin

Informations pratiques

Cinémômes Samedi 26 septembre, 15h00 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France

durée 1h20. Vivre à Versailles quand on a 8 ans… Cinéma