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Cinémômes, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin · Annœullin

Cinémômes, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin
Adresse
Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin
Ville
59112 Annœullin
Département
Nord

Cinémômes Samedi 26 septembre, 15h00 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France
durée 1h20. Vivre à Versailles quand on a 8 ans… Cinéma

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