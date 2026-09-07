AGENDA · Annœullin
Cinémômes, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin · Annœullin
Informations pratiques
Cinémômes Samedi 26 septembre, 15h00 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France
durée 1h20. Vivre à Versailles quand on a 8 ans… Cinéma
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