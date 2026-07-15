Ciné’Nature L’appel des Libellules Cité des Pyrénées (Pau) Pau
jeudi 29 octobre 2026 · Cité des Pyrénées (Pau) · Pau
Informations pratiques
Pau
Ciné’Nature L’appel des Libellules
Cité des Pyrénées (Pau) 29 Bis Rue Berlioz Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 19:30:00
fin : 2026-10-29 22:30:00
Date(s) :
2026-10-29
Projection du film “L’appel des libellules” réalisé par Marie Daniel et Fabien Mazzocco. Des profondeurs de l’eau jusqu’au ciel, découvrez l’incroyable vie des libellules et leurs étonnantes métamorphoses. Une balade pour mieux comprendre ces insectes fascinants et les enjeux de leur préservation.
La projection se terminera par un temps d’échange avec le CEN Nouvelle Aquitaine et une restitution des résultats du programme de sciences participatives “L’été des Libellules” avec Commun vivant.
Avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, le GIP DSU de Pau et l’Agence de l’eau Adour Garonne. .
Cité des Pyrénées (Pau) 29 Bis Rue Berlioz Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86 commun.vivant@gmail.com
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English : Ciné’Nature L’appel des Libellules
L’événement Ciné’Nature L’appel des Libellules Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau
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