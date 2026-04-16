Montpellier

CINÉRANDO AIGOUAL, LA FORÊT RETROUVÉE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Amphithéâtre

Domaine départemental Pierresvives

Montpellier

Aigoual la forêt retrouvée réalisation: Mark Khanne production Patrice Forget (52mn)

Au milieu du 19° siècle la forêt de l’Aigoual se réduit comme peau de chagrin et de graves inondations ravagent les vallées. Les premières tentatives de reboisement se heurtent à de nombreuses oppositions. Grace à un engagement exceptionnel le forestier Georges Fabre et le botaniste Charles Flahault réussissent à mobiliser la population et à faire repousser des millions d’hectare de forêt. Moitié documentaire, le film alterne les témoignages émouvants des derniers reboiseurs avec le travail toujours actuel des professionnels de l’Aigoual. Moitié fiction, on découvre en miroir l’étonnante actualité de ces premiers combats pour la nature face à nos propres défis écologiques.

Projection en présence du réalisateur Mark Khanne

CinéRando organisé par la fédération française de randonnée de l’Hérault et le conseil départemental de l’Hérault.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant la séance .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00

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English :

L’événement CINÉRANDO AIGOUAL, LA FORÊT RETROUVÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 PIERRESVIVES