IMMERSION GOURMANDE À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS CÉVENOLS Montpellier

Montpellier

IMMERSION GOURMANDE À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS CÉVENOLS

2 Rue Pitot Montpellier Hérault

Tarif : 99 – 99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-05-19 2026-06-16 2026-07-05 2026-07-30

Embarquez pour une journée en immersion dans le terroir cévenol, à la découverte de ses produits locaux, nombreux et variés selon les saisons.

Embarquez pour une journée en immersion dans le terroir cévenol, à la découverte de ses produits locaux, nombreux et variés selon les saisons.

Vous souhaitez vivre une immersion bien locale, celle-ci est faite pour vous.

Les Cévennes gardent une identité forte et singulière, et conservent des activités uniques. Vous découvrirez ainsi lors de cette journée, les secrets de fabrication de ses produits locaux, tels que l’oignon doux, la châtaigne, le miel ou le pélardon.

Vous aurez l’opportunité de rencontrer les producteurs passionnés, qui partageront avec vous leur savoir-faire et vous inviteront à déguster leurs produits. Vous pourrez même revenir avec des souvenirs (ou des cadeaux pour vos proches).

Nous vous proposons un départ de Montpellier, dans un minibus confortable et climatisé, avec un petit groupe de 8 personnes maximum.

Le programme est variable selon les saisons et la disponibilité des producteurs

– 9h Départ de Montpellier

– 10h30-12h30 Découverte des secrets de fabrication de la châtaigne ou de l’oignon doux des Cévennes

– 12h30-14h Déjeuner de spécialités locales

– 14h30-15h30 Visite d’un atelier de producteur (miel ou châtaigne)

– 16h-17h30 Découverte d’une ferme de chèvres, rencontre avec les éleveurs et les animaux, observation de la traite, dégustation de pélardons

– 19h Arrivée à Montpellier.

INFORMATION

Tarif adulte 109€ Tarif enfant 99€ (6-10 ans)

Nombre minimum de participants 4 personnes, en cas d’un nombre insuffisant de participants l’excursion sera annulée, vous serez prévenu par Terra Immers’ 24h avant.

Départ de Montpellier à 10h et retour à 18h.

Lieu de rdv 2 rue Pitot, 34000 MONTPELLIER .

2 Rue Pitot Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : IMMERSION GOURMANDE À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS CÉVENOLS

Embark on a day immersed in the Cévennes region, discovering its many and varied local products, depending on the season.

L’événement IMMERSION GOURMANDE À LA DÉCOUVERTE DES PRODUITS CÉVENOLS Montpellier a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER