CINÉRANDO DANS LES PAS DE LOU Montpellier
mardi 19 janvier 2027 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CINÉRANDO DANS LES PAS DE LOU
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19
fin : 2027-01-19
Date(s) :
2027-01-19
Amphithéâtre
Domaine départemental Pierresvives
Montpellier
Dans les pas de Lou réalisation Hervé Tiberghien / 70mn
En présence de du réalisateur Hervé Tiberghien
Un carnet à la main, un sac sur le dos et le regard curieux, Lou marche et dessine depuis toute petite. Aujourd’hui, l’adolescente est ancrée entre ces deux amours celui pour les itinérances montagnardes, celui pour l’art du carnétiste.
Durant l’été, nous la suivons sur les chemins de traverse du Ladakh en Inde, où elle effectue avec sa mère une marche sauvage de deux mois, l’aventure se peint et s’écrit avec naïveté, enthousiasme, et délicatesse. A travers son carnet, Lou nous fait entrer dans l’intimité d’un voyage profond, qui s’apprécie avec lenteur et silence.
Laissons-nous embarquer dans les pas de Lou. .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00
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English :
L’événement CINÉRANDO DANS LES PAS DE LOU Montpellier a été mis à jour le 2026-07-13 par 34 PIERRESVIVES
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