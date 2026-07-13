Informations pratiques

Montpellier

CINÉRANDO EN TRANSHUMANCE VERS LE BONHEUR

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Amphithéâtre

Domaine départemental Pierresvives

Montpellier

Film de Marc Kanne / 52mn.

En présence de Bernard Grellier Eleveur honoraire acteur du film et Marie-Line Martin éleveuse actrice du film.

5 jours, 100 kms, 1400 brebis. (Du Pic St Loup au Mt Aigoual)

Entre aventure humaine et symphonie pastorale, Marc Khanne emmène le spectateur en immersion sur les chemins d’une des dernières grandes transhumances entre Languedoc et Cévennes.

Péripéties, orages, ou moments de poésie, ce road movie à 3 km/h dresse le portrait d’un monde pastoral encore miraculeusement, en marche vers le Bonheur (nom de la vallée de destination !)

Avant la diffusion du film, dans le cadre de l’année du pastoralisme, l’exposition Paysages Unesco- Causses et Cévennes est accessible au public (balcon) Domaine départemental Pierresvives .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00

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English :

L’événement CINÉRANDO EN TRANSHUMANCE VERS LE BONHEUR Montpellier a été mis à jour le 2026-07-13 par 34 PIERRESVIVES