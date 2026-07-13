CINÉRANDO EN TRANSHUMANCE VERS LE BONHEUR Montpellier
mardi 24 novembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CINÉRANDO EN TRANSHUMANCE VERS LE BONHEUR
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Amphithéâtre
Domaine départemental Pierresvives
Montpellier
Film de Marc Kanne / 52mn.
En présence de Bernard Grellier Eleveur honoraire acteur du film et Marie-Line Martin éleveuse actrice du film.
5 jours, 100 kms, 1400 brebis. (Du Pic St Loup au Mt Aigoual)
Entre aventure humaine et symphonie pastorale, Marc Khanne emmène le spectateur en immersion sur les chemins d’une des dernières grandes transhumances entre Languedoc et Cévennes.
Péripéties, orages, ou moments de poésie, ce road movie à 3 km/h dresse le portrait d’un monde pastoral encore miraculeusement, en marche vers le Bonheur (nom de la vallée de destination !)
Avant la diffusion du film, dans le cadre de l’année du pastoralisme, l’exposition Paysages Unesco- Causses et Cévennes est accessible au public (balcon) Domaine départemental Pierresvives .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CINÉRANDO EN TRANSHUMANCE VERS LE BONHEUR Montpellier a été mis à jour le 2026-07-13 par 34 PIERRESVIVES
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- SOIRÉE MATCH FINALE COUPE DU MONDE Montpellier 19 juillet 2026
- VISITE EN ALLEMAND DE MONTPELLIER HISTORISCHES STADTZENTRUM Montpellier 21 juillet 2026
- PAINT & DRINK AU JOST Montpellier 22 juillet 2026
- SOIRÉE PAELLA GÉANTE Montpellier 23 juillet 2026
- MEZZE PARTY Montpellier 23 juillet 2026