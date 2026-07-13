Informations pratiques

Montpellier

CINÉRANDO FILM LAURÉAT DU FESTIVAL WHAT A TRIP 2026

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Amphithéâtre

Domaine départemental Pierresvives

Montpellier

Dans le cadre de son partenariat avec le festival international du film de voyage d’aventure What a trip L’équipe CinéRando animée par la fédération Française de Randonnée Pédestre de l’Hérault en partenariat avec le Département de l’Hérault pour cette séance du mardi 22 septembre 2026 invite le lauréat du festival qui s’est déroulé du 25 juin au 28 juin 2026 à Montpellier.

En présence du réalisateur cette séance exceptionnelle, une surprise pour tous sera l’expression du moteur du Festival What a trip Favoriser une meilleure compréhension du monde à travers la pratique et la culture du voyage .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00

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English :

L’événement CINÉRANDO FILM LAURÉAT DU FESTIVAL WHAT A TRIP 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-07-13 par 34 PIERRESVIVES