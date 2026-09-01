CinéSpectacle Artus le show XXL Cinéma Le Club Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

CinéSpectacle Artus le show XXL

Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Rendez-vous au cinéma Le Club de Barbezieux pour une séance de CinéSpectacle avec le spectacle sur grand écran de Artus, le show XXL !

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Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 13 34

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English : CinéSpectacle La Reine des Neiges

Join us at Le Club cinema in Barbezieux for the CinéSpectacle screenings and the big screen show of Artus.

L’événement CinéSpectacle Artus le show XXL Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente