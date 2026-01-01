Cin’Espiègle Premières neiges Le CLAP Ouroux-en-Morvan

Cin’Espiègle Premières neiges

Le CLAP Le Bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-01-28 15:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

2026-01-28

A 15h atelier et goûter

A 16h projection

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Mystérieuse, joyeuse,

parfois fâcheuse, elle multiplie les expériences et les découvertes. Elle invite

au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation. Ce

programme, entre fiction, imaginaire et témoignage documentaire, en

projette de multiples facettes.

Dès 3 ans. Programme de 7 courts-métrages. Durée totale 37 minutes. .

Le CLAP Le Bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

