Cin’éspiègle Shaun le Mouton la ferme en folie Rue Nationale Ouroux-en-Morvan mercredi 26 novembre 2025.

Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – 4 EUR

Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00

2025-11-26

A 15 h une grand jeu autour de la séance suivi d’un goûter
A 16 h projection
Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas… Programme de 4 courts-métrages avec la vedette Shaun le mouton.   .

Rue Nationale Cinéma Le CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   bibliotheques@ccmorvan.fr

