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Parade à vél’OOO Tour des hameaux Ouroux-en-Morvan

Parade à vél’OOO Tour des hameaux Ouroux-en-Morvan samedi 6 juin 2026.

Lieu : Tour des hameaux

Adresse : Espace St Germain

Ville : 58230 Ouroux-en-Morvan

Département : Nièvre

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Ouroux-en-Morvan

Parade à vél’OOO

Tour des hameaux Espace St Germain Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Parade à vél’OOO à Ouroux-en-Morvan. Le tour des ham’OOO d’Ouroux. De 9h30 à 18h30. Rendez-vous à 9h30 devant l’espace saint Germain pour préparer et décorer les vélos. Pique-nique tiré du sac. Parade à vélo et apéro partagé à 18h.   .

Tour des hameaux Espace St Germain Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   ooouroux@proton.me

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English : Parade à vél’OOO

L’événement Parade à vél’OOO Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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