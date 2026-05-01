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Fée le toi-même Atelier zéro déchets Ouroux-en-Morvan

Fée le toi-même Atelier zéro déchets Ouroux-en-Morvan samedi 30 mai 2026.

Adresse : Espace Saint-Germain

Ville : 58230 Ouroux-en-Morvan

Département : Nièvre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ouroux-en-Morvan

Fée le toi-même Atelier zéro déchets

Espace Saint-Germain Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Fée le toi-même. Atelier zéro déchets à Ouroux-en-Morvan. De 10h à 12 h à l’espace Saint Germain avec Gnomes & Chaudrons. Réalisation d’un déodorant écologique et sain. Création d’un solide vaisselle. Création d’une lessive au lierre grimpant. Atelier gratuit. Inscription obligatoire.   .

Espace Saint-Germain Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52  acceuil@csglm.fr

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English : Fée le toi-même Atelier zéro déchets

L’événement Fée le toi-même Atelier zéro déchets Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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