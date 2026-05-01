Fée le toi-même Atelier zéro déchets Ouroux-en-Morvan
Fée le toi-même Atelier zéro déchets Ouroux-en-Morvan samedi 30 mai 2026.
Ouroux-en-Morvan
Fée le toi-même Atelier zéro déchets
Espace Saint-Germain Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Fée le toi-même. Atelier zéro déchets à Ouroux-en-Morvan. De 10h à 12 h à l’espace Saint Germain avec Gnomes & Chaudrons. Réalisation d’un déodorant écologique et sain. Création d’un solide vaisselle. Création d’une lessive au lierre grimpant. Atelier gratuit. Inscription obligatoire. .
Espace Saint-Germain Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52 acceuil@csglm.fr
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English : Fée le toi-même Atelier zéro déchets
L’événement Fée le toi-même Atelier zéro déchets Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs