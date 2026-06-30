CINÉTAMBOUILLE L’ENVOL DES PIONNIERS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

CINÉTAMBOUILLE

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

En partenariat avec Vidéophages, découvrez une sélection de courts-métrages.

En partenariat avec la Mairie de Toulouse, la Préfecture de la Haute-Garonne et L’Envol des Pionniers, et à l’initiative de l’association Les Vidéophages, ce projet permet de rassembler, à l’occasion d’une projection repas , des ami·es, des voisin·es, des collègues afin de partager un moment original et inoubliable !

En famille, seul·e ou entre ami·es, chacun·e peut venir participer du Ciné Tambouille !

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de l’Envol des Pionniers.

Entrée gratuite sur inscription obligatoire avant le 20 juillet. .

L’ENVOL DES PIONNIERS 6 rue Jacqueline Auriol Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 23 24 standard@semeccel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with Vid%E9ophages, discover a selection of short films.

L’événement CINÉTAMBOUILLE Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE