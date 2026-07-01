Grand Fénétra de Toulouse, Jardin des plantes, Toulouse (31), Toulouse
lundi 6 juillet 2026 · Jardin des plantes, Toulouse (31) · Toulouse
Informations pratiques
Grand Fénétra de Toulouse Lundi 6 juillet, 21h00 Jardin des plantes, Toulouse (31) Haute-Garonne
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T21:00:00+02:00 – 2026-07-07T01:00:00+02:00
Fin : 2026-07-06T21:00:00+02:00 – 2026-07-07T01:00:00+02:00
21h: Bal des musiciens des groupes du COMDT et du Poutou de Toulouse, de la Bourrée de l’Aubrac et du Quadrille Occitan, Jardin des plantes
source: Grand Fénétra de Toulouse – AgendaTrad
Jardin des plantes, Toulouse (31) Jardin des plantes, 31000 Toulouse, France Toulouse 31028 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/grand-fenetra-de-toulouse.j8mnsw9s »}]
avec COMDT, La Bourrée de l’Aubrac, Le Poutou de Toulouse et Le Quadrille Occitan baltrad balfolk
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