Grand Fénétra de Toulouse, Jardin des plantes, Toulouse (31), Toulouse

Informations pratiques

Grand Fénétra de Toulouse Lundi 6 juillet, 21h00 Jardin des plantes, Toulouse (31) Haute-Garonne

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T21:00:00+02:00 – 2026-07-07T01:00:00+02:00

Fin : 2026-07-06T21:00:00+02:00 – 2026-07-07T01:00:00+02:00

21h: Bal des musiciens des groupes du COMDT et du Poutou de Toulouse, de la Bourrée de l’Aubrac et du Quadrille Occitan, Jardin des plantes

source: Grand Fénétra de Toulouse – AgendaTrad

Jardin des plantes, Toulouse (31) Jardin des plantes, 31000 Toulouse, France Toulouse 31028 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-07/grand-fenetra-de-toulouse.j8mnsw9s »}]

avec COMDT, La Bourrée de l’Aubrac, Le Poutou de Toulouse et Le Quadrille Occitan baltrad balfolk