POMME (FESTIVAL DE TOULOUSE) HALLE AUX GRAINS Toulouse

Toulouse

POMME (FESTIVAL DE TOULOUSE)

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Pomme à la Halle aux Grains !

Libre, singulière et profondément magnétique, Pomme façonne un univers à fleur de peau, où la folk intimiste rencontre une poésie lumineuse. De Ma Meilleure Ennemie aux côtés de Stromae aux confidences délicates portées par l’autoharpe, elle navigue avec grâce entre puissance émotionnelle et douceur suspendue.

Artiste engagée, passionnée d’art contemporain et de cinéma — notamment aux côtés de Cédric Klapisch — elle suit une trajectoire unique, guidée par la sensibilité et l’exigence artistique. .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Apple at the Halle aux Grains!

L’événement POMME (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE