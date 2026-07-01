Visite 30 min exposition Stéphanie Mansy, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Informations pratiques

Visite 30 min exposition Stéphanie Mansy Lundi 6 juillet, 11h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

Entrée musée. réservation en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T11:00:00+02:00 – 2026-07-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-06T11:00:00+02:00 – 2026-07-06T11:30:00+02:00

30 minutes pour découvrir les dessins préparatoires qui ont permis à Stéphanie Mansy de créer les vastes compositions en noir et blanc qui se déploient dans le cloître des Augustins, et comprendre le cheminement intellectruel de l’artiste : entre carrières de marbre, colonnade gothique, gestes de restauration et images d’archives.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229924809658 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Découvrez en 30 minutes l’expo Syntone – Echos