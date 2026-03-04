Cinéthèque | Ciné-Rencontre | Imperial Princess, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Cinéthèque | Ciné-Rencontre | Imperial Princess Mercredi 18 mars, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Imperial Princess

De Virgil Vernier

2024 | France | 48 min | VF

Avec Iulia Perminova Iulia vit seule à Monaco depuis le départ de son père, retourné en Russie à cause des sanctions contre son pays. Elle ne va plus en cours. Elle se sent de plus en plus seule et menacée.

Projection en présence du réalisateur Virgile Vernier

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing

