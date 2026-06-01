CinéToile sous les étoiles Dragons Figeac
CinéToile sous les étoiles Dragons Figeac vendredi 21 août 2026.
Figeac
CinéToile sous les étoiles Dragons
quartier Montviguier Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac
À la tombée de la nuit, l'Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac. Des animations sont organisées avant les séances par les communes, renseignez-vous auprès de l'office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot du Célé.
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quartier Montviguier Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78
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English :
At dusk, the Astrolabe makes its cinema under the starry sky of Grand-Figeac
L’événement CinéToile sous les étoiles Dragons Figeac a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Figeac
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