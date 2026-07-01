CIN’ÉTOILES VILLEMUR-SUR-TARN CIN’ETOILES VILLEMUR SUR TARN Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Villemur-sur-Tarn

CIN’ÉTOILES VILLEMUR-SUR-TARN

CIN’ETOILES VILLEMUR SUR TARN Bains Douches Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:45:00

fin : 2026-07-17 00:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Ciné plein air à Villemur-Sur-Tarn

L’été s’installe, et avec lui, le plaisir simple de se retrouver en plein air pour une soirée magique.

La Communauté de Communes Val’Aïgo vous offre une série de séances de cinéma en accès libre !

Sortez les agendas, rameutez les copains, les voisins ou la famille on se crée des souvenirs ensemble, le nez dans les étoiles, avec ces pépites du cinéma.

Au programme de votre soirée

– En fanfare le 17 juillet à Villemur-sur-Tarn Une immersion vibrante et joyeuse. Laissez-vous porter par le rythme et la fraternité de cette histoire qui donne envie de chanter et de danser.

Petit mémo pour votre confort

Pensez à apporter votre plaid douillet, vos chaises pliantes, fauteuils ou petits cousins pour s’installer confortablement.

Conseil d’ami N’oubliez pas votre crème anti-moustique pour rester concentrés sur l’écran !

Info météo En cas de caprices du ciel, la séance sera annulée. Restez connectés sur nos réseaux pour les infos de dernière minute. .

CIN’ETOILES VILLEMUR SUR TARN Bains Douches Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 6 10 63 28 43 office.tourisme@valaigo.fr

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L’événement CIN’ÉTOILES VILLEMUR-SUR-TARN Villemur-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE