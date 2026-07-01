LES JEUDIS DE L’ÉTÉ Jardins Public Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Villemur-sur-Tarn

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ

Jardins Public Avenue du Pont Villemur-sur-Tarn Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-23 00:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-08-27

Du 2 juillet au 27 août, retrouvez les Jeudis de l’Été au Jardin public de Villemur. On ne change pas une formule qui marche de la bonne musique, de quoi se restaurer et se désaltérer pour des soirées conviviales et festives.

Les Jeudis de l’Été, c’est l’incontournable de vos jeudis soirs à Villemur jusqu’à fin août.

Au bord du Tarn, prenez le temps d’un verre, servi par un des bars partenaire de l’événement La Tour, la Renaissance ou le Bar des Allées et partagez un repas à la lumière des lampions, accompagné de musiciens professionnels talentueux aux tons éclectiques.

Au Jardin Public de Villemur-Sur-Tarn (angle avenue du Pont et rue Pierre Marchet).

Accès libre sans réservation.

Et en cas de mauvais temps, les Jeudis de l’Été se tiennent sous la Halle Brusson pour des soirées d’été toujours conviviales mais… à l’abri ! .

Jardins Public Avenue du Pont Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 61 20 contact@mairie-villemur-sur-tarn.fr

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English :

From July 2 to August 27, join us for Summer Thursdays at the Villemur Public Garden. You don’t change a formula that works: great music, food, and drinks for fun, festive evenings.

L’événement LES JEUDIS DE L’ÉTÉ Villemur-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE