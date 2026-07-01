Collecte de sang, Salle des Fêtes de Magnanac, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Collecte de sang Mercredi 15 juillet, 14h00 Salle des Fêtes de Magnanac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00

Porteurs du groupe sanguin A, AB, B ou O, avec un rhésus positif ou négatif…

L’Etablissement français du sang fait appel à vous car les poches de sang sont indispensables pour soigner les malades.

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens. A ce jour, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles, issus des dons de sang.

Première fois ou habitué, chacun de vos dons permet de sauver 3 vies…

…et si vous ajoutiez le don de sang à votre agenda ?

Salle des Fêtes de Magnanac 28 chemin de la Garrigue, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://efs.link/i2KGo »}]

VOTRE DON DE SANG, C’EST POUR QUAND ?