UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villemur-sur-Tarn

Heure des petites oreilles, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

samedi 4 juillet 2026 · Médiathèque Léon Eeckhoutte · Villemur-sur-Tarn

Heure des petites oreilles, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Léon Eeckhoutte
Adresse
1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn
Ville
31340 Villemur-sur-Tarn
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit, sans inscription

Heure des petites oreilles Samedi 4 juillet, 11h00 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00

Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediathequedevillemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.34.27.30.00 »}]
Viens écouter les aventures de tes héros ! heure de conte lecture

@mediatheque

À voir aussi à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne)