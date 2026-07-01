AGENDA · Villemur-sur-Tarn
Heure des petites oreilles, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn
samedi 4 juillet 2026 · Médiathèque Léon Eeckhoutte · Villemur-sur-Tarn
Informations pratiques
Heure des petites oreilles Samedi 4 juillet, 11h00 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T11:00:00+02:00 – 2026-07-04T11:30:00+02:00
Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediathequedevillemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.34.27.30.00 »}]
Viens écouter les aventures de tes héros ! heure de conte lecture
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