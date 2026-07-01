AGENDA · Villemur-sur-Tarn
Soirée Fun Quiz et animation, Les Filhols, Villemur-sur-Tarn
vendredi 3 juillet 2026 · Les Filhols · Villemur-sur-Tarn
Informations pratiques
Soirée Fun Quiz et animation Vendredi 3 juillet, 19h00 Les Filhols Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00
Profitez d’une soirée conviviale autour d’un brasero, dégustez de délicieuses tapas et testez vos connaissances lors d’un quiz animé. Ambiance chaleureuse, défis, rires et bonne humeur garantis!
Les Filhols Rue de la Miqueloune Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie
Vendredi 3 juillet, soirée Fun Quiz et Dancefloor animée par DJ Sébastien G. brasero animation
À voir aussi à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne)
- Fêtes des Filhols les 3, 4 et 5 juillet, Les Filhols, Villemur-sur-Tarn 3 juillet 2026
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- Partir en livre : les petits et grands héros, Jardin Public, Villemur-sur-Tarn 8 juillet 2026
- Partir en livre : les petits et grands héros, Jardin Public, Villemur-sur-Tarn 15 juillet 2026