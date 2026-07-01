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Soirée Fun Quiz et animation, Les Filhols, Villemur-sur-Tarn

vendredi 3 juillet 2026 · Les Filhols · Villemur-sur-Tarn

Soirée Fun Quiz et animation, Les Filhols, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Les Filhols
Adresse
Rue de la Miqueloune
Ville
31340 Villemur-sur-Tarn
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre

Soirée Fun Quiz et animation Vendredi 3 juillet, 19h00 Les Filhols Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Profitez d’une soirée conviviale autour d’un brasero, dégustez de délicieuses tapas et testez vos connaissances lors d’un quiz animé. Ambiance chaleureuse, défis, rires et bonne humeur garantis!

Les Filhols Rue de la Miqueloune Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie
Vendredi 3 juillet, soirée Fun Quiz et Dancefloor animée par DJ Sébastien G. brasero animation

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