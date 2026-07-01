Soirée Fun Quiz et animation, Les Filhols, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Soirée Fun Quiz et animation Vendredi 3 juillet, 19h00 Les Filhols Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Profitez d’une soirée conviviale autour d’un brasero, dégustez de délicieuses tapas et testez vos connaissances lors d’un quiz animé. Ambiance chaleureuse, défis, rires et bonne humeur garantis!

Les Filhols Rue de la Miqueloune Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie

Vendredi 3 juillet, soirée Fun Quiz et Dancefloor animée par DJ Sébastien G. brasero animation