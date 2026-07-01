Partir en livre : les petits et grands héros, Jardin Public, Villemur-sur-Tarn

Informations pratiques

Partir en livre : les petits et grands héros Mercredi 15 juillet, 10h00 Jardin Public Haute-Garonne

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:30:00+02:00

Jardin Public Rue pierre marchet 31340 Villemur sur Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mediathequedevillemur@mairie-villemur-sur-tarn.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.34..27.30.00 »}]

Kamishibaï, lecture d’albums, jeux de société, memory spécial héros, puzzle participatif, photo Booth (deviens un super héros) et atelier création d’un super héros (à partir de 6 ans) lecture jeux de société

@mediatheque