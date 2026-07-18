CINÉWAM AQUATIQUE WAM PARK TOULOUSE SESQUIÈRES Toulouse
vendredi 21 août 2026 · WAM PARK TOULOUSE SESQUIÈRES · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CINÉWAM AQUATIQUE
WAM PARK TOULOUSE SESQUIÈRES Allée des Foulques Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:45:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Venez profitez d’une séance de cinéma sur l’eau gratuite dans un cadre idyllique !
Participez à la seule projection aquatique de cinéma de l’année
Pensez à ramener votre propre bouée ou objet flottant. (Ce n’est pas fourni sur place).
Bon à savoir
– Accès gratuit
– Rrestauration sur place à partir de 19h30
– Projection à la nuit (21h45)
– Film tenu secret (tout public). .
WAM PARK TOULOUSE SESQUIÈRES Allée des Foulques Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 7 50 69 66 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a free cinema session on the water in an idyllic setting!
L’événement CINÉWAM AQUATIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- LA PAUSE MUSICALE AUX MUSÉE DES AUGUSTINS MUSÉE DES AUGUSTINS Toulouse 18 juillet 2026
- Saison musicale – « Rosa » par l’ensemble Antiphona, Chapelle des Carmélites, Toulouse 18 juillet 2026
- MAMA SAID (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse 18 juillet 2026
- LES OISEAUX (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse 19 juillet 2026
- Stage : Le dessin comme espace d’exploration (séance 4/4), Musée des Augustins, Toulouse 19 juillet 2026