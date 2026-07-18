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CINÉWAM AQUATIQUE WAM PARK TOULOUSE SESQUIÈRES Toulouse

vendredi 21 août 2026 · WAM PARK TOULOUSE SESQUIÈRES · Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
21:45:00
Lieu
WAM PARK TOULOUSE SESQUIÈRES
Adresse
Allée des Foulques
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

CINÉWAM AQUATIQUE

WAM PARK TOULOUSE SESQUIÈRES Allée des Foulques Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:45:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Venez profitez d’une séance de cinéma sur l’eau gratuite dans un cadre idyllique !
Participez à la seule projection aquatique de cinéma de l’année
Pensez à ramener votre propre bouée ou objet flottant. (Ce n’est pas fourni sur place).

Bon à savoir
– Accès gratuit
– Rrestauration sur place à partir de 19h30
– Projection à la nuit (21h45)
– Film tenu secret (tout public).   .

WAM PARK TOULOUSE SESQUIÈRES Allée des Foulques Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 7 50 69 66 57 

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English :

Come and enjoy a free cinema session on the water in an idyllic setting!

L’événement CINÉWAM AQUATIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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