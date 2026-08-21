Cinexpo, Médiathèque Fontenay-aux-Roses, Fontenay-aux-Roses

Informations pratiques

Cinexpo Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine

Entrée libre toute la journée, dans nos salons d’exposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

En octobre, c’est Bibli en folie et le Mois de l’Imaginaire ! Découvrez une double exposition unique mêlant les grandes affiches des Amis du Scarron et les illustrations d’Aloïs Marignane (Galerie Robillard).

Tout au long du mois, vibrez au rythme de nombreuses actions dédiées au septième art pour petits et grands.

Médiathèque Fontenay-aux-Roses 6 place du Château Sainte-Barbe Fontenay-aux-Roses 92260 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 86 63 13 10 https://mediatheques.valleesud.fr/les-mediatheques/fontenay-aux-roses La médiathèque de Fontenay-aux-Roses fait partie du réseau Vallée Sud Médiathèques et propose un accès à un catalogue en ligne, des espaces de lecture, des animations et des événements culturels. Elle offre également une offre numérique et participe au dispositif Micro-Folie, permettant un accès à des contenus culturels numérisés. La médiathèque de Fontenay-aux-Roses est située au 6, place du Château Sainte-Barbe, 92260 Fontenay-aux-Roses.

Elle est accessible en transports en commun : RER B (station Fontenay-aux-Roses), bus 128, 294, 394 (arrêts Château Sainte-Barbe ou Théâtre des Sources), ou en vélo avec les stations Vélib’ situées rue des Fauvettes ou rue Jean Jaurès.

Biblis en folie 2026

© Aloïs Marignane – Galerie Robillard