Cinextraits : Film noir Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Une ambiance de clair-obscur, un protagoniste hanté par son passé, une mystérieuse femme fatale et quelques meurtres non élucidés…

C’est l’univers du film noir que les bibliothécaires vous proposent de (re)découvrir dans cette séance de Cinextraits, à travers une sélection d’extraits de films commentés par leurs soins.

Samedi 19 septembre à 15h

Auditorium (niveau -1)

Tout public

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Projection d’extraits de films appartenant au genre du film noir

Le samedi 19 septembre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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