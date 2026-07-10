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Cinextraits : Film noir Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

Cinextraits : Film noir Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Une ambiance de clair-obscur, un protagoniste hanté par son passé, une mystérieuse femme fatale et quelques meurtres non élucidés…

C’est l’univers du film noir que les bibliothécaires vous proposent de (re)découvrir dans cette séance de Cinextraits, à travers une sélection d’extraits de films commentés par leurs soins.

Samedi 19 septembre à 15h
Auditorium (niveau -1)
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Projection d’extraits de films appartenant au genre du film noir
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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