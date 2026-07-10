Cinextraits : Film noir Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
Une ambiance de clair-obscur, un protagoniste hanté par son passé, une mystérieuse femme fatale et quelques meurtres non élucidés…
C’est l’univers du film noir que les bibliothécaires vous proposent de (re)découvrir dans cette séance de Cinextraits, à travers une sélection d’extraits de films commentés par leurs soins.
Samedi 19 septembre à 15h
Auditorium (niveau -1)
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Projection d’extraits de films appartenant au genre du film noir
Le samedi 19 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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