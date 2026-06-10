Cinq jours au soleil Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Cinq jours au soleil

Vendredi 9 octobre 2026 de 20h30 à 21h45. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 21:45:00

Date(s) :

2026-10-09

Emanuel Gat est accueilli pour la première fois aux Salins avec Cinq jours au Soleil, sa nouvelle création présentée en première mondiale au Festival Montpellier Danse 2026.

Inspirée par la Symphonie n°5 de Mahler, la pièce se déploie en cinq tableaux, comme un voyage à travers les états de l’âme, de l’ombre à la lumière.

Douze danseurs traversent un espace en perpétuelle métamorphose, structuré par une écriture où la lumière, pensée par le chorégraphe lui-même, dialogue avec la musique et le mouvement. La puissance émotionnelle de l’œuvre de Mahler, composée à un moment charnière de sa vie entre expérience de mort imminente et élan amoureux, s’accorde à la partition chorégraphique, où se mêlent tension et relâchement, introspection et collectif. De pièces en pièces, Emmanuel Gat affirme un langage artistique singulier, à la fois rigoureux et organique. Avec Cinq jours au Soleil, il signe une œuvre ample et immersive, où la danse devient le lieu d’une expérience profondément humaine entre amour, perte et métamorphose. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Emanuel Gat is welcomed for the first time to Les Salins with Cinq jours au Soleil, his new creation presented as a world premiere at the Montpellier Danse Festival 2026.

L’événement Cinq jours au soleil Martigues a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues