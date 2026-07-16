Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne, Parc de la Grande Maison, Bures-sur-Yvette

Informations pratiques

Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne Dimanche 20 septembre, 15h00 Parc de la Grande Maison Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00

Cinq Minutes avec Toi

Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne

✦ Spectacle de marionnette sur banc public

En bons parents, ils ont prévu de profiter d’un temps de qualité dans un parc avec leur enfant, d’être ensemble…

Sauf qu’il en a décidé autrement, il est là pour leur pourrir la vie, les accaparer, prendre toute la place, les empêcher de respirer, jusqu’à leur rendre la vie impossible.

Arriveront-ils à le dompter, à se passer de lui, s’en débarrasser ?

Ce spectacle traite de manière burlesque et poétique de notre usage abusif du smartphone.

➞ Dans le cadre du Festival Encore Les Beaux Jours, financé par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

Parc de la Grande Maison Rue Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Montjay Essonne Île-de-France En voiture : parking à proximité

En RER : B – Bures-sur-Yvette

Spectacle « Cinq Minutes avec Toi »

©Anaïs Gaujat