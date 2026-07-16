UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bures-sur-Yvette

Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne, Parc de la Grande Maison, Bures-sur-Yvette

dimanche 20 septembre 2026 · Parc de la Grande Maison · Bures-sur-Yvette

Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne, Parc de la Grande Maison, Bures-sur-Yvette

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc de la Grande Maison
Adresse
Rue Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette
Ville
91440 Bures-sur-Yvette
Département
Essonne

Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne Dimanche 20 septembre, 15h00 Parc de la Grande Maison Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00

Cinq Minutes avec Toi

Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne

Spectacle de marionnette sur banc public

En bons parents, ils ont prévu de profiter d’un temps de qualité dans un parc avec leur enfant, d’être ensemble…
Sauf qu’il en a décidé autrement, il est là pour leur pourrir la vie, les accaparer, prendre toute la place, les empêcher de respirer, jusqu’à leur rendre la vie impossible.
Arriveront-ils à le dompter, à se passer de lui, s’en débarrasser ?
Ce spectacle traite de manière burlesque et poétique de notre usage abusif du smartphone.

➞ Dans le cadre du Festival Encore Les Beaux Jours, financé par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.

Parc de la Grande Maison Rue Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Montjay Essonne Île-de-France En voiture : parking à proximité
En RER : B – Bures-sur-Yvette
Spectacle « Cinq Minutes avec Toi »

©Anaïs Gaujat

À voir aussi à Bures-sur-Yvette (Essonne)