Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne, Parc de la Grande Maison, Bures-sur-Yvette
dimanche 20 septembre 2026 · Parc de la Grande Maison · Bures-sur-Yvette
Informations pratiques
Cinq Minutes avec Toi – Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne Dimanche 20 septembre, 15h00 Parc de la Grande Maison Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:40:00+02:00
Cinq Minutes avec Toi
Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne
✦ Spectacle de marionnette sur banc public
En bons parents, ils ont prévu de profiter d’un temps de qualité dans un parc avec leur enfant, d’être ensemble…
Sauf qu’il en a décidé autrement, il est là pour leur pourrir la vie, les accaparer, prendre toute la place, les empêcher de respirer, jusqu’à leur rendre la vie impossible.
Arriveront-ils à le dompter, à se passer de lui, s’en débarrasser ?
Ce spectacle traite de manière burlesque et poétique de notre usage abusif du smartphone.
➞ Dans le cadre du Festival Encore Les Beaux Jours, financé par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay et coordonné par Animakt.
Parc de la Grande Maison Rue Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Montjay Essonne Île-de-France En voiture : parking à proximité
En RER : B – Bures-sur-Yvette
Spectacle « Cinq Minutes avec Toi »
©Anaïs Gaujat
À voir aussi à Bures-sur-Yvette (Essonne)
- Visite du musée de minéralogie, Musée de minéralogie, Bures-sur-Yvette 19 septembre 2026
- Visite libre du Verger René Nozeran, Verger René Nozeran, Bures-sur-Yvette 19 septembre 2026