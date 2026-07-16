Visite libre du Verger René Nozeran, Verger René Nozeran, Bures-sur-Yvette

Informations pratiques

Visite libre du Verger René Nozeran 19 et 20 septembre Verger René Nozeran Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’entretien d’un verger au naturel

L’association Bures-Orsay nature vous propose de déambuler dans les allers du verger. Des panneaux vous permettront d’en apprendre plus sur l’entretien d’un verger au naturel : principes d’entretien (taille, éclaircissage, soins), reconnaissance des variétés, conservation des fruits…

Verger René Nozeran Rue du doyen André-Guinier 91400 Orsay Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France

Visite libre d’un verger au naturel

© Université Paris-Saclay