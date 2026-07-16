Visite du musée de minéralogie, Musée de minéralogie, Bures-sur-Yvette

Informations pratiques

Visite du musée de minéralogie 19 et 20 septembre Musée de minéralogie Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ancienne salle de manipulation du premier anneau de collisions d’Europe et ancêtre du synchrotron SOLEIL, le Musée de Minéralogie dévoile aujourd’hui plus d’une centaine de minéraux aux formes et couleurs spectaculaires. Venez découvrir ou redécouvrir les minéraux et roches provenant de différents endroits du monde. Des cartes géologiques et tectoniques (la première représentant l’Europe faite en 1962), des photos de missions vous permettront de mieux appréhender le monde de la recherche en géologie. Vous pourrez parcourir le musée en autonomie grâce aux panneaux d’explication ou profiter des explications des guides présents.

Accès : https://maps.app.goo.gl/4UDTEUEEtrABTbB89

Musée de minéralogie 201 rue André-Ampère 91440 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/4UDTEUEEtrABTbB89 »}]

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© Julie Martins