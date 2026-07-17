UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bures-sur-Yvette

Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay, Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale, Bures-sur-Yvette

samedi 19 septembre 2026 · Faculté des Sciences d'Orsay - Serres de biologie végétale · Bures-sur-Yvette

Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay, Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale, Bures-sur-Yvette

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Faculté des Sciences d'Orsay - Serres de biologie végétale
Adresse
Bât. 365 - Rue du Doyen André Guinier 91400 Orsay
Ville
91400 Bures-sur-Yvette
Département
Essonne
Tarif
Rendez-vous sur le parvis de la serre botanique, 365 rue du Doyen André Guinier, 91400 Orsay Point GPS : https://maps.app.goo.gl/ydmCfb9WtgpKi3H39

Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay Samedi 19 septembre, 14h00 Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Essonne

Rendez-vous sur le parvis de la serre botanique, 365 rue du Doyen André Guinier, 91400 Orsay
Point GPS : https://maps.app.goo.gl/ydmCfb9WtgpKi3H39

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine partez à la découverte du patrimoine végétal menacé au fil d’une visite guidée du Jardin Botanique. Des espèces inscrites sur la liste rouge de l’UICN aux milieux fragiles comme les mares, cette visite mettra en lumière la richesse de la flore exotique et indigène de l’Université, les menaces qui pèsent sur elle et les enjeux de sa préservation.

À partir de 12 ans.

Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Bât. 365 – Rue du Doyen André Guinier 91400 Orsay Bures-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France
Visite commentée

© UP Saclay/Service Environnement et Paysages

À voir aussi à Bures-sur-Yvette (Essonne)