Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay, Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale, Bures-sur-Yvette
samedi 19 septembre 2026 · Faculté des Sciences d'Orsay - Serres de biologie végétale · Bures-sur-Yvette
Informations pratiques
Jardin botanique de l’Université Paris-Saclay Samedi 19 septembre, 14h00 Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Essonne
Rendez-vous sur le parvis de la serre botanique, 365 rue du Doyen André Guinier, 91400 Orsay
Point GPS : https://maps.app.goo.gl/ydmCfb9WtgpKi3H39
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine partez à la découverte du patrimoine végétal menacé au fil d’une visite guidée du Jardin Botanique. Des espèces inscrites sur la liste rouge de l’UICN aux milieux fragiles comme les mares, cette visite mettra en lumière la richesse de la flore exotique et indigène de l’Université, les menaces qui pèsent sur elle et les enjeux de sa préservation.
À partir de 12 ans.
Faculté des Sciences d’Orsay – Serres de biologie végétale Bât. 365 – Rue du Doyen André Guinier 91400 Orsay Bures-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France
Visite commentée
© UP Saclay/Service Environnement et Paysages
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