Cinq minutes avec toi , par la Compagnie des fourmis dans la lanterne Beaugency
mercredi 12 mai 2027 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
Cinq minutes avec toi , par la Compagnie des fourmis dans la lanterne
Rue du Puits Manu Beaugency Loiret
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2027-05-12 16:00:00
fin : 2027-05-12 17:00:00
Date(s) :
2027-05-12
Dans le cadre du Festival de marionnettes Petites formes mouvantes et émouvantes
En bons parents, ils avaient imaginé un moment complice avec leur enfant au parc… Mais très vite, le tourbillon de la vie moderne les emporte. Comment se rendre disponibles à ses proches, alors que nous sommes noyés sous les sollicitations ? Quel équilibre trouver face aux différentes obligations et distractions qui nous tiraillent ? La compagnie des Fourmis dans la Lanterne et sa marionnette à hauteur d’enfant nous tendent le miroir de nos réalités à la fois absurdes et attachantes. Lieu au théâtre Le Puits-Manu ou sur le grand mail 6.5 .
Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 service.culturel@ville-beaugency.fr
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English :
As part of the Petites formes mouvantes et %E9mouvantes Puppet Festival
L’événement Cinq minutes avec toi , par la Compagnie des fourmis dans la lanterne Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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