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Circuit : à la découverte du Vieux Nouaillé, Nouaille-Maupertuis, Nouaillé-Maupertuis

dimanche 20 septembre 2026 · Nouaille-Maupertuis · Nouaillé-Maupertuis

Circuit : à la découverte du Vieux Nouaillé, Nouaille-Maupertuis, Nouaillé-Maupertuis

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Nouaille-Maupertuis
Adresse
Aumonerie, 86340 Nouaillé-Maupertuis
Ville
86340 Nouaillé-Maupertuis
Département
Vienne
Tarif
Gratuit.

Circuit : à la découverte du Vieux Nouaillé Dimanche 20 septembre, 14h00 Nouaille-Maupertuis Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez en randonnée à la découverte du Vieux Nouaillé, à travers un parcours ponctué de photographies et de gravures.
Le circuit s’achèvera à la tuilerie, avec une visite du site suivie d’un verre de l’amitié.

Nouaille-Maupertuis Aumonerie, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 24 63 46 38
Circuit randonnée « découverte du Vieux Nouaillé » (photos + gravures) qui se clôturera à la tuilerie (visite et verre de l’amitié);

©Aurélien MORGAT

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