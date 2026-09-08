Circuit : à la découverte du Vieux Nouaillé, Nouaille-Maupertuis, Nouaillé-Maupertuis

Informations pratiques

Circuit : à la découverte du Vieux Nouaillé Dimanche 20 septembre, 14h00 Nouaille-Maupertuis Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez en randonnée à la découverte du Vieux Nouaillé, à travers un parcours ponctué de photographies et de gravures.

Le circuit s’achèvera à la tuilerie, avec une visite du site suivie d’un verre de l’amitié.

Nouaille-Maupertuis Aumonerie, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 24 63 46 38

Circuit randonnée « découverte du Vieux Nouaillé » (photos + gravures) qui se clôturera à la tuilerie (visite et verre de l’amitié);

©Aurélien MORGAT