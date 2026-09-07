Concert Orchestre des champs Élysées, Abbaye de Nouaillé, Nouaillé-Maupertuis

Informations pratiques

Concert Orchestre des champs Élysées Samedi 19 septembre, 15h30 Abbaye de Nouaillé Vienne

Gratuit. Jauge : 40 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:10:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:10:00+02:00

Concert de l’Orchestre des Champs-Élysées dans la galerie du dortoir, située dans l’aile sud des bâtiments monastiques.

Le nombre de participants est limité à 40 personnes.

Inscription préalable sur le site www.abbayenouaille.fr. Les inscriptions sur place, le jour même, seront acceptées dans la limite des places disponibles.

Entrée gratuite, y compris pour les concerts.

Abbaye de Nouaillé 13 rue de l’abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0644115745 [{« link »: « http://www.abbayenouaille.fr »}] L’abbaye bénédictine de Nouaillé a été fondée au VIIe siècle. Reconstruite aux XIe et XIIe siècles, elle a été fortifiée à partir du XIVe siècle. En 1356, la bataille de Poitiers se déroule sur son territoire. Eprouvée par la guerre de cent ans puis par les guerres de religions, elle connaît un renouveau spirituel et matériel à partir du XVIIe siècle qui favorise une ambitieuse reconstruction des bâtiments monastiques entre 1730 et 1750. En partie détruite après sa vente comme bien national sous la Révolution, la grande aile sud et ses dépendances, restaurées pour servir d’habitation, offrent des volumes voûtés majestueux.

La cour d’honneur et les pièces de réception seront montrées au public pour la première fois, avec un éclairage historique « aux chandelles » dans la soirée du samedi. Nouaillé-Maupertuis est d’un accès facile en voiture, à 10km au sud-est de Poitiers. Parkings publics à proximité.

Concert Orchestre des champs Élysées dans la galerie du dortoir, aile sud des bâtiments monastiques