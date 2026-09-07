AGENDA · Nouaillé-Maupertuis
Visite patrimoniale, Mairie de Nouaillé-Maupertuis, Nouaillé-Maupertuis
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Nouaillé-Maupertuis · Nouaillé-Maupertuis
Informations pratiques
Visite patrimoniale Samedi 19 septembre, 16h30 Mairie de Nouaillé-Maupertuis Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Visite guidée animée par Hélène Lucas.
Durée : environ 1h15.
Mairie de Nouaillé-Maupertuis 32-34 rue de l’abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 16 16 https://nouaille.com Siège de la mairie et des services communaux. Accès PMR.
Visite guidée effectuée par Hélène LUCAS
©mairie de Nouaillé-Maupertuis
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