Visite patrimoniale, Mairie de Nouaillé-Maupertuis, Nouaillé-Maupertuis

Informations pratiques

Visite patrimoniale Samedi 19 septembre, 16h30 Mairie de Nouaillé-Maupertuis Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite guidée animée par Hélène Lucas.

Durée : environ 1h15.

Mairie de Nouaillé-Maupertuis 32-34 rue de l’abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 16 16 https://nouaille.com Siège de la mairie et des services communaux. Accès PMR.

Visite guidée effectuée par Hélène LUCAS

©mairie de Nouaillé-Maupertuis