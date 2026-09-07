Ouverture du logis abbatial et de la crypte/sacristie, Site Abbatial, Nouaillé-Maupertuis

Informations pratiques

Ouverture du logis abbatial et de la crypte/sacristie Dimanche 20 septembre, 14h00 Site Abbatial Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement le logis abbatial, la crypte et la sacristie à l’aide d’un livret de découverte.

Site Abbatial 32-34 rue de l’abbaye, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 35 69 http://www.nouaille.com L’ancienne abbaye bénédictine de Nouaillé est riche d’un patrimoine qui illustre plusieurs siècles d’architecture avec l’église Saint-Julien, d’époque romane, qui est dotée d’un bel ensemble mobilier du XVIIe siècle, de deux ailes de bâtiments conventuels (XIIe et XVIIIe siècles), le logis abbatial et les ouvrages défensifs édifiés à la fin du Moyen Âge.

visite libre avec livret du logis abbatial et de la Crypte et sacristie

©mairie