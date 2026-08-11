Informations pratiques

Nouaillé-Maupertuis

Maurice Douda Le magicien de la fête foraine

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 17:00:00

fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Un spectacle participatif, poétique et drôle, où la magie ne fonctionne qu’avec vous !

Maurice hérite d’une ancienne fête foraine… endormie depuis des années. Mais Maurice a un rêve réveiller la magie de son enfance. Seul, la mission semble impossible… Alors il fait appel aux seuls capables de ranimer ce monde merveilleux les enfants. De et avec Maurice Douda. Production Arkada.

Public familial dès 5 ans. Durée 45 min. Billetterie en ligne ou sur place 1h avant. Ou à l’accueil de L’Arantelle à La Villedieu du Clain (42 avenue des Bosquets du mardi au vendredi). Organisateur L’Arantelle / Festival À l’Auberge de la Grand ‘Route .

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Maurice Douda Le magicien de la fête foraine

L’événement Maurice Douda Le magicien de la fête foraine Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne