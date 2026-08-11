Le Petit Détournement [version familiale] Nouaillé-Maupertuis
samedi 16 janvier 2027 · Nouaillé-Maupertuis
Informations pratiques
Nouaillé-Maupertuis
Le Petit Détournement [version familiale]
1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 17:30:00
fin : 2027-01-16 18:45:00
Date(s) :
2027-01-16
Assistez à un show de doublage improvisé sur grand écran ! Inspiré par le film culte Le Grand Détournement, des improvisateurs de haut vol réinventent une bande son sur des extraits de films variés (grands classiques, pépites méconnues, séries TV cultes ou nanars…). A une différence notable près les doubleurs et le musicien du Petit Détournement vont devoir réaliser la prouesse de créer en direct un scenario, des dialogues et une ambiance sonore de manière totalement improvisée !
Une programmation Communauté de communes des Vallées du Clain diffusée en partenariat avec L’Arantelle en accord avec Cie La Poule (44) et Live Comedy. Improvisation / Humour. Public familial. Durée 1h. Billetterie en ligne ou sur place 1h avant ou à L’Arantelle à La Villedieu du Clain (42 av. des Bosquets). .
1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Petit Détournement [version familiale]
L’événement Le Petit Détournement [version familiale] Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Nouaillé-Maupertuis (Vienne)
- Journées artistiques de Nouaillé-Maupertuis, Clos des remparts, Nouaillé-Maupertuis 19 septembre 2026
- Concert à l’abbaye de Nouaillé-Maupertuis, Abbaye de Nouaillé, Nouaillé-Maupertuis 19 septembre 2026
- Nini Poulain + Picon Mon Amour La Passerelle (salle intercommunale de spectacle) Nouaillé-Maupertuis 25 septembre 2026
- Le Petit Détournement [version +15 ans] Nouaillé-Maupertuis 16 janvier 2027