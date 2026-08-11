Informations pratiques

Nouaillé-Maupertuis

Le Petit Détournement [version +15 ans]

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16 22:30:00

Date(s) :

2027-01-16

Assistez à un show de doublage improvisé sur grand écran ! Inspiré par le film culte Le Grand Détournement, des improvisateurs de haut vol réinventent une bande son sur des extraits de films variés (grands classiques, pépites méconnues, séries TV cultes ou nanars…). A une différence notable près les doubleurs et le musicien du Petit Détournement vont devoir réaliser la prouesse de créer en direct un scenario, des dialogues et une ambiance sonore de manière totalement improvisée !

Improvisation / Humour. Version adultes +15 ans. Durée 1h30. Billetterie en ligne ou sur place 1h avant ou à L’Arantelle à La Villedieu du Clain (42 av. des Bosquets). Programmation Communauté de communes Vallées du Clain diffusée en partenariat avec L’Arantelle en accord avec Cie La Poule (44) Live Comedy. .

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Petit Détournement [version +15 ans]

L’événement Le Petit Détournement [version +15 ans] Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne