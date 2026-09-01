Informations pratiques

Nouaillé-Maupertuis

Concerts festifs avec Nini Poulain + Picon Mon Amour

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 23:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Venez faire la fête avec des artistes à l’énergie débordante et communicative !Nini Poulain J’suis pas une Rockstar . Néo chanson française cuisinée à la sauce pop rock. Cette punkette virtuose de l’accordéon est une bête de scène tonique, sensible et radieuse. Picon Mon amour Chanson festive. On dit d’elle qu’elle a du chien et lui du Deschiens . Avec leurs chansons culottées a` deux voix, ce couple déjanté´ étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques.

Concerts festifs debout. Conseillé dès 14 ans. Durée 2h30 env. avec entracte. Billetterie https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE ou sur place 1h avant ; ou à L’Arantelle (42 av. des Bosquets à La Villedieu du Clain du mardi au vendredi). Organisateur L’Arantelle/Communauté de communes des Vallées du Clain (La Passerelle) avec l’aide des associations Boukanduclain et Emil. Plus d’infos www.passerelle86.fr .

1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concerts festifs avec Nini Poulain + Picon Mon Amour

L’événement Concerts festifs avec Nini Poulain + Picon Mon Amour Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne