Visite commentée de la Tuilerie du Gué de l’Omme, Tuilerie du Gué de l’Omme, Nouaillé-Maupertuis
dimanche 20 septembre 2026 · Tuilerie du Gué de l'Omme · Nouaillé-Maupertuis
Informations pratiques
Visite commentée de la Tuilerie du Gué de l’Omme Dimanche 20 septembre, 14h00 Tuilerie du Gué de l’Omme Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’association Les Amis de la Tuilerie de Nouaillé (LATN) a été créée en mai 2019 afin de poursuivre, avec le soutien de la municipalité, la sauvegarde et l’animation du site. Elle rassemble aujourd’hui près de 60 adhérents et de nombreux bénévoles.
À l’occasion de cet événement, ses membres vous ouvrent les portes de la tuilerie et vous invitent à découvrir ce lieu chargé d’histoire.
https://nouaille-tuilerie.fr/
Tuilerie du Gué de l’Omme Rue du Gué de l’Omme, 86340 Nouaillé-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 55 35 69 http://www.nouaille.com [{« link »: « https://nouaille-tuilerie.fr/ »}] Ancien site de la tuilerie. Parking face à la tuilerie.
L’association Les Amis de la Tuillerie de Nouaillé (LATN) est née en mai 2019 pour poursuivre, avec le soutien de la municipalité, la sauvegarde et l’animation du site. Aujourd’hui ce sont près de 60…
©Aurélien MORGAT
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