Circuit Art et Chapelles Concert de clôture Liré Orée d’Anjou

Orée d’Anjou

Circuit Art et Chapelles Concert de clôture

Liré Eglise Notre-Dame de Liré Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22 18:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Le circuit Art et Chapelles 2026 se clôt en musique avec les slaves de Duo Kazykin à l’église paroissiale de Liré.

Le Duo Kazykin, composé de Slava Kazykin (chant, clarinette, saxophone) et Ludmila Zaitseva (piano), propose un voyage musical au cœur des traditions d’Europe de l’Est. Entre chants russes, mélodies klezmer, danses tziganes, horas roumaines et czardas hongroises, les deux artistes offrent un spectacle vibrant où se mêlent virtuosité, émotion et authenticité. Héritiers d’une riche culture musicale née à Kiev et formés au Conservatoire Tchaïkovski, ils font découvrir au public toute la diversité et la beauté des musiques slaves et est-européennes.

L’association Art et Chapelles organise chaque été depuis plus de 20 ans un circuit de découverte d’art contemporain au sein de chapelles du Maine-et-Loire. L’objectif est de redonner vie au patrimoine religieux en l’associant à l’art d’aujourd’hui. Le circuit s’est déroulé cette année du 27 juin au 23 août 2026 en Orée d’Anjou, au sud entre Nantes et Ancenis. Il a investit les communes de Drain, Liré, Bouzillé, Saint-Laurent-des-Autels et Saint-Remy-en-Mauges. .

Liré Eglise Notre-Dame de Liré Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 02 70 35 artetchapelles49@gmail.com

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English :

The 2026 Art and Chapels Tour will conclude with a musical performance by the Slavic musicians of Duo Kazykin at the parish church in Liré.

L’événement Circuit Art et Chapelles Concert de clôture Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-15 par Pôle Tourisme ôsezMauges