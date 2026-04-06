RDV nature en Anjou Jeu zones humides Bouzillé Orée d’Anjou
RDV nature en Anjou Jeu zones humides Bouzillé Orée d’Anjou samedi 5 septembre 2026.
Orée d’Anjou
RDV nature en Anjou Jeu zones humides
Bouzillé Boire Sainte-Catherine Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez découvrir en famille ou en équipe la Boire Sainte-Catherine et plus largement les zones humides au travers d’un grand jeu sur le site
Venez découvrir en famille ou en équipe la Boire Sainte-Catherine et plus largement les zones humides au travers d’un grand jeu sur le site. Faune, flore, rôles des zones humides serons abordés au travers de questions, petits jeux et épreuves ! .
Bouzillé Boire Sainte-Catherine Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr
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English :
Come and discover the Boire Sainte-Catherine and wetlands in a family or team game on the site
L’événement RDV nature en Anjou Jeu zones humides Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-04-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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