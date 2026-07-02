Visite de la maison des souvenirs, Maison des souvenirs, Orée-d’Anjou
dimanche 20 septembre 2026 · Maison des souvenirs · Orée-d'Anjou
Informations pratiques
Visite de la maison des souvenirs Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Maison des souvenirs Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Dans un ancien fournil restauré qui recèle divers trésors du passé, exposition et présentation de vieux outils et équipements
Maison des souvenirs 35 rue d’Anjou bouzillé Orée-d’Anjou 49530 Bouzillé Maine-et-Loire Pays de la Loire Cet ancien fournil restauré recèle divers trésors du passé : exposition et présentation de vieux outils et équipements
Dans un ancien fournil restauré qui recèle divers trésors du passé, exposition et présentation de vieux outils et équipements
©JHAIE
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