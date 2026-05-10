Rendez-Vous Nature en Anjou petit Botaniste La Turmelière LIRE Orée d’Anjou
Rendez-Vous Nature en Anjou petit Botaniste La Turmelière LIRE Orée d’Anjou mercredi 26 août 2026.
Orée d’Anjou
Rendez-Vous Nature en Anjou petit Botaniste
La Turmelière LIRE Domaine de la Turmelière Orée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Une balade découverte placée sous le signe de la botanique pour arpenter la vallée des Robinets au coeur du parc de la Turmelière
Partez à la découverte du monde fascinant des plantes et de la nature à travers l’animation Petit Botaniste, un rendez-vous ludique et pédagogique dédié aux enfants et aux familles. Cet événement invite les participants à observer, comprendre et expérimenter la biodiversité végétale à travers des ateliers, jeux et activités en plein air.
Au programme initiation à la botanique, découverte des espèces locales, sensibilisation à l’environnement et exploration sensorielle du monde végétal. Une expérience conviviale pour apprendre en s’amusant et éveiller la curiosité des plus jeunes autour de la nature.
Cette animation s’inscrit dans la volonté du Département de Maine-et-Loire de promouvoir l’éducation à l’environnement et la découverte du patrimoine naturel angevin.
GRATUIT RDV sur le parking à côté du château
Parcours de 2-3 km.
SUR RÉSERVATION
Les rendez-vous nature en ANJOU 2026. Animations au cœur d’un Espace Naturel Sensible, animées par l’association la Turmelière en partenariat avec la commune d’Orée d’Anjou et le département du Maine-et-Loire. .
La Turmelière LIRE Domaine de la Turmelière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 09 15 16 aboureau@turmeliere.org
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English :
A botanical discovery walk through the Vallée des Robinets in the heart of the Parc de la Turmelière
L’événement Rendez-Vous Nature en Anjou petit Botaniste Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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