Spectacle Dessine moi une brebis, Ruines de la Turmelière, Orée-d’Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Ruines de la Turmelière · Orée-d'Anjou
Informations pratiques
Spectacle Dessine moi une brebis Samedi 19 septembre, 16h00 Ruines de la Turmelière Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Spectacle de plein air au coeur des vestiges du château natal du poète Joachim du Bellay.
A partir de 5 ans
Une adaptation contemporaine, drôle et poétique du conte du Petit Prince. Dans la veine des nouveaux récits, cette version du conte propose de rêver ensemble l’arrivée sur Terre des enfants d’aujourd’hui et de demain et de tourner notre regard vers la connexion au vivant. Interprétée par une enfant comédienne, la Petite Princesse remet en jeu nos stéréotypes de genres.
Spectacle conçu à partir du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.
par la Compagnie Les Merveilles
Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique de Mauges Communauté
Ruines de la Turmelière La Turmelière Liré 49530 Orée-d’Anjou Orée-d’Anjou 49530 Liré Maine-et-Loire Pays de la Loire 0240835013 https://www.oreedanjou.fr/site-de-mairie-doree-danjou/bienvenu-a-lire/ Vestiges du château natal du poète Joachim Du Bellay
Spectacle de plein air au coeur des vestiges du château natal du poète Joachim du Bellay.
©SalomeDLM
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