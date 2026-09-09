Circuit dans le quartier des Halles, Circuit quartier des Halles, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Circuit quartier des Halles · Paris
Informations pratiques
Circuit dans le quartier des Halles Samedi 19 septembre, 13h30, 16h00 Circuit quartier des Halles Paris
5 euros par personne Gratuit jusqu’à 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
CIRCUIT DANS LE QUARTIER DES HALLES
Découverte d’un quartier à la riche histoire
Circuit extérieur, qui permettra entre autre : – D’évoquer son histoire, son évolution – Celle du cimetière des Innocents et le célèbre mange-tout – Les derniers instants d’Henri IV, le pilori – Le puits d’amour – D’admirer la façade de l’église St Eustache – l’incroyable tour astronomique de Catherine de Médicis, la récente Canopée et son jardin et de terminer par Musée contemporain de la fondation Pinault (extérieur)
Circuit quartier des Halles 4 rue Berger 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France
Circuit commenté dans le quartier des Halles
©girod
À voir aussi à Paris (Paris)
- Festival création Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris 9 septembre 2026
- 1 VOIX 6 CORDES – de Claude à Nougaro Le Son de la Terre PARIS 05 9 septembre 2026
- 109 – Capucine & Easy Tigre Peniche Marcounet Paris 9 septembre 2026
- Jamspace // Blue Orange x Minuit Boulevard La Dame de Canton Paris 9 septembre 2026
- Richard Sears solo Le Melville Paris 9 septembre 2026