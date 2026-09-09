Circuit dans le quartier des Halles, Circuit quartier des Halles, Paris

Informations pratiques

Circuit dans le quartier des Halles Samedi 19 septembre, 13h30, 16h00 Circuit quartier des Halles Paris

5 euros par personne Gratuit jusqu’à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

CIRCUIT DANS LE QUARTIER DES HALLES

Découverte d’un quartier à la riche histoire

Circuit extérieur, qui permettra entre autre : – D’évoquer son histoire, son évolution – Celle du cimetière des Innocents et le célèbre mange-tout – Les derniers instants d’Henri IV, le pilori – Le puits d’amour – D’admirer la façade de l’église St Eustache – l’incroyable tour astronomique de Catherine de Médicis, la récente Canopée et son jardin et de terminer par Musée contemporain de la fondation Pinault (extérieur)

Circuit quartier des Halles 4 rue Berger 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France

Circuit commenté dans le quartier des Halles

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