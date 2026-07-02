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Circuit de découverte des anciennes ganteries du centre-ville de Grenoble, 10 Pl. de Lavalette, Grenoble

dimanche 20 septembre 2026 · 10 Pl. de Lavalette · Grenoble

Circuit de découverte des anciennes ganteries du centre-ville de Grenoble, 10 Pl. de Lavalette, Grenoble

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
10 Pl. de Lavalette
Adresse
10 Pl. de Lavalette, 38000 Grenoble
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Tarif
Pas d'inscription nécessaire

Circuit de découverte des anciennes ganteries du centre-ville de Grenoble Dimanche 20 septembre, 15h00 10 Pl. de Lavalette Isère

Pas d’inscription nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Les gantiers ont suivi pas à pas l’extension de la ville de Grenoble qui repousse ses remparts au sud puis à l’ouest. Plus d’une dizaine de ganteries seront évoquées dans cette visite, d’Est en Ouest, des plus anciennes aux plus récentes du centre-ville.

Attention, circuit le plus long.

10 Pl. de Lavalette 10 Pl. de Lavalette, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine

© Coll. CIRIG

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