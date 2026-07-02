Circuit de découverte des anciennes ganteries du centre-ville de Grenoble, 10 Pl. de Lavalette, Grenoble
dimanche 20 septembre 2026 · 10 Pl. de Lavalette · Grenoble
Informations pratiques
Circuit de découverte des anciennes ganteries du centre-ville de Grenoble Dimanche 20 septembre, 15h00 10 Pl. de Lavalette Isère
Pas d’inscription nécessaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Les gantiers ont suivi pas à pas l’extension de la ville de Grenoble qui repousse ses remparts au sud puis à l’ouest. Plus d’une dizaine de ganteries seront évoquées dans cette visite, d’Est en Ouest, des plus anciennes aux plus récentes du centre-ville.
Attention, circuit le plus long.
10 Pl. de Lavalette 10 Pl. de Lavalette, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine
© Coll. CIRIG
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