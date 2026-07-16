Circuit : de la ville au Bel Ordinaire, Place de la Monnaie, Pau

Informations pratiques

Circuit : de la ville au Bel Ordinaire Samedi 19 septembre, 14h30 Place de la Monnaie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Jauge max : 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Circuit pédestre « Traversée : patrimoines en mouvement, de Pau au Bel Ordinaire »

Samedi, de 14h30 à 17h30.

Cette déambulation guidée relie la place de la Monnaie au Bel Ordinaire à travers un parcours sensible mêlant patrimoine, paysages et art contemporain.

Le trajet aller est d’environ 3 km. Prévoir de bonnes chaussures en raison d’un terrain parfois accidenté. Le retour pourra s’effectuer à pied ou en empruntant les lignes de bus T3 ou 7, depuis l’arrêt Mairie de Billère.

Inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou www.tourismepau.com

Rendez-vous place de la Monnaie, au pied de la tour de la Monnaie.

En cas de pluie, rendez-vous à 15h au Bel Ordinaire, allée Montesquieu à Billère.

Une proposition du service Ville d’art et d’histoire de Pau et du Bel Ordinaire, espace d’art contemporain de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Place de la Monnaie Place de la Monnaie, 64000 pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}] [{« link »: « http://www.tourismepau.com »}] place de la monnaie

CIRCUIT PÉDESTRE « TRAVERSÉE : PATRIMOINES EN MOUVEMENT DE PAU AU BEL ORDINAIRE »

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